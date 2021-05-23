ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В течение текущих суток, 23 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
“С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 23 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня”, — указано в сообщении.
В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска — еще и автоматические станковые гранатометы.
“Боевых потерь вследствие вражеского огня нет”, — добавили в пресс-центре.