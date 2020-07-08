ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, трьох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема й і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил була задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи Збройних Сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутору Вільний і Оріхового.
В обідню пору противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.
"За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, для ліквідації лісових пожеж на Луганщині залучили 444 військовослужбовців.