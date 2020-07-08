ООС: бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, посеред ночі противник двічі обстріляв наші опорні пункти на підступах до Мар’їнки, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем. Не було спокійно і в передмісті Авдіївки — тут окупанти на світанку відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, бойовики задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети неподалік Хутору Вільний та Оріхового.
“За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — додали у прес-центрі.