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ООС: бойовики 5 разів порушили режим тиші, одного військового поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 5 разів порушили режим тиші, одного військового поранено

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації окупантів, примусивши російських найманців повернутися до дотримування режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Гнутового з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 12 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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