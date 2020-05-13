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ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” біля Павлополя та двічі поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По околицях Опитного окупанти задіяли великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
“На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож окупанти згорнули свою активність”, — йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог двічі обстріляв оборонців Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Поруч з Луганським окупанти тричі порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили у пресцентрі штабу.

“Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися — наші воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. “Українські воїни у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації”, — повідомили у штабі та додали, що за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військовослужбовці.

Нагадаємо, від початку року поліцейські на Донеччині завдяки блокпостам виявили понад 1000 правопорушень.

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