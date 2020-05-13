ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По окрестностям опытно оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
“На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и оккупанты свернули свою активность”, — говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в пресс-центре штаба.
“Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались — наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” у Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. “Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации”, — сообщили в штабе и добавили, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военнослужащие.
Напомним, с начала года полицейские в Донецкой области благодаря блокпост обнаружили более 1000 правонарушений.