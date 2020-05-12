Від початку року поліцейські на Донеччині завдяки блокпостам виявили понад 1000 правопорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Від початку року поліцейські зі складу Об’єднаних сил на блокпостах припинили 1029 правопорушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Співробітники поліції зі складу Об’єднаних сил блокували перевезення нелегальної зброї та наркотиків, затримували розшукуваних злочинців і повертали додому безвісно зниклих людей. Упродовж 4 місяців блокпости допомогли припинити 1029 правопорушень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ефективність „стоп-контролів“ зросла на 10%”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед виявлених правопорушень — 169 були кримінального характеру і за ними почали досудове розслідування.
“Поліцейські на блокпостах здійснили 84 вилучення зброї, яка перебувала в незаконному обігу. Заблоковано 130 спроб перевезення наркотиків. Поліція затримала 100 осіб, які розшукувалися за вчинення злочинів. У результаті перевірок виявлено та притягнено до кримінальної відповідальності трьох учасників незаконних збройних формувань. Встановлено 9 громадян, які значилися безвісти зниклими та з ними змогли зв’язатися рідні”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що загалом з початку року через спільні об’єкти пройшло понад 835 тис. одиниць транспорту і понад 1,4 мільйона громадян.
“На 5 блокпостах здійснюються заходи з попередження розповсюдження коронавірусної інфекції, зокрема температурний скринінг громадян”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, скільки блокпостів і поліцейських задіяно під час карантину у зоні ООС.