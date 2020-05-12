С начала года полицейские в Донецкой области благодаря блокпост обнаружили более 1000 правонарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С начала года полицейские из состава Объединенных сил на блокпостах прекратили 1029 правонарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Сотрудники полиции из состава Объединенных сил блокировали перевозки нелегального оружия и наркотиков, задерживали разыскиваемых преступников и возвращали домой безвести пропавших людей. В течение 4 месяцев блокпосты помогли прекратить 1029 правонарушений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эффективность „стоп-контролей“ выросла на 10%”, — говорится в сообщении.
Указано, что среди выявленных правонарушений — 169 были уголовного характера и по ним начали досудебное расследование.
“Полицейские на блокпостах осуществили 84 изъятия оружия, находившегося в незаконном обороте. Заблокировано 130 попыток перевозки наркотиков. Полиция задержала 100 человек, которые разыскивались за совершение преступлений. В результате проверок выявлено и привлечено к уголовной ответственности трех участников незаконных вооруженных формирований. Установлено 9 граждан, числившихся безвести пропавшими и с ними смогли связаться родные”, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в целом с начала года через общие объекты прошло более 835 тыс. единиц транспорта и более 1,4 миллиона граждан.
“На 5 блокпостах осуществляются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в частности температурный скрининг граждан”, — указано в сообщении.
Напомним, стало известно, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС.