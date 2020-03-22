ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме:
двічі в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів;
поруч з Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 8 мін;
поруч з Новгородським – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін;
неподалік Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Вчора, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби, 22 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, у зоні ООС військовим не зробили жодного тесту на COVID-19.