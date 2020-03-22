ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101771 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106932 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105810 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114639 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101152 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105529 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106709 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131615 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130464 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов
рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи Новотошковского - с 82-мм минометов - 8 мин;
рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм - 15 мин;
неподалеку Попасной - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Вчера, 21 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток, 22 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в зоне ООС военным не сделали ни одного теста на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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