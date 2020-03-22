ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:
дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов
рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды вблизи Новотошковского - с 82-мм минометов - 8 мин;
рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм - 15 мин;
неподалеку Попасной - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Вчера, 21 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этих суток, 22 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.
Напомним, в зоне ООС военным не сделали ни одного теста на COVID-19.