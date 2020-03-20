У зоні ООС військовим не зробили жодного тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В зоні ООС наразі не зробили жодного тесту на COVID-19, оскільки не було симптомів, які б відповідали захворюванню, а також тестів, для його виявлення в зоні ООС. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.
"При звичайних тестах немає можливості їх зробити в районі ООС. Це потрібно людину везти за межі, у відповідні клінічні центри і так далі. Там хіба можуть зробити. Але в нас не було потреби, бо не було симптомів таких, які відповідають цьому захворюванню. І так ніхто нікого нікуди не віз", - повідомили у пресслужбі ООС.
Він додав, що якщо будуть симптоми, то людину евакуюють і будуть вже проводити тести, встановлювати контактних осіб і діяти згідно з протоколом.
Нагадаємо, об’єднаним силам на Донбасі передали 16 тис. медичних масок.