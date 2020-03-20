В зоне ООС военным не сделали ни одного теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19, поскольку не было симптомов, соответствующих заболеванию, а также тестов, для его обнаружения в зоне ООС. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
"При обычных тестах нет возможности их сделать в районе ООС. Это нужно человека везти за пределы, в соответствующие клинические центры и так далее. Там разве могут сделать. Но у нас не было необходимости, потому что не было симптомов таких, которые соответствуют этому заболеванию. И так никто никого никуда не вез", - сообщили в пресс-службе ООС.
Он добавил, что если будут симптомы, то человека эвакуируют и будут уже проводить тесты, устанавливать контактных лиц и действовать в соответствии с протоколом.
Напомним, объединенным силам на Донбассе передали 16 тыс. медицинских масок.