ООН закликала світ зібрати 1,7 мільярда доларів на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала міжнародну спільноту зібрати 1,7 мільярда доларів для надання негайної гуманітарної допомоги Україні в умовах війни, яку почала Росія. Про це повідомило у Twitter Управління ООН із координації гуманітарних питань, пише УНН.
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За оцінками всесвітньої організації, найближчими місяцями близько 12 мільйонів людей в Україні та понад чотири мільйони українських біженців у сусідніх країнах потребуватимуть допомоги і захисту.
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"Сім’ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або тікають, рятуючи своє життя під страхітливий звук вибухів і голос сирен. Кількість постраждалих швидко зростає. Це найчорніша година для народу України. Нам потрібно активізувати наші зусилля зараз, щоб захистити життя та гідність пересічних українців. Ми повинні виявити співчуття і солідарність", - заявив заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, зібрані кошти спрямують на надання житла, медичної допомоги та питної води. За необхідності ООН розширить чинні програми або створить нові.
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