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15 марта, 19:03 • 74216 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117524 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106025 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91318 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91089 просмотра

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ООН призвала мир собрать 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине

ООН призвала мир собрать 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Организация Объединенных Наций (ООН) призвала международное сообщество собрать 1,7 миллиарда долларов для оказания немедленной гуманитарной помощи Украине в условиях войны, которую начала Россия. Об этом сообщило в Twitter Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет УНН.

Детали

По оценкам всемирной организации, в ближайшие месяцы около 12 миллионов людей в Украине и более четырех миллионов украинских беженцев в соседних странах будут нуждаться в помощи и защите.

Цитата

"Семьи с маленькими детьми прячутся в подвалах и на станциях метро или убегают, спасая свою жизнь под ужасающий звук взрывов и голос сирен. Количество пострадавших быстро растет. Это самый черный час для народа Украины. Нам нужно активизировать наши усилия сейчас, чтобы защитить жизнь и достоинство рядовых украинцев. Мы должны проявить сочувствие и солидарность", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, собранные средства направят на предоставление жилья, медицинской помощи и питьевой воды. При необходимости ООН расширит действующие программы или создаст новые.

Добавим

Вторжение РФ: в ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины.

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