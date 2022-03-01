ООН призвала мир собрать 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине

Детали

По оценкам всемирной организации, в ближайшие месяцы около 12 миллионов людей в Украине и более четырех миллионов украинских беженцев в соседних странах будут нуждаться в помощи и защите.

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"Семьи с маленькими детьми прячутся в подвалах и на станциях метро или убегают, спасая свою жизнь под ужасающий звук взрывов и голос сирен. Количество пострадавших быстро растет. Это самый черный час для народа Украины. Нам нужно активизировать наши усилия сейчас, чтобы защитить жизнь и достоинство рядовых украинцев. Мы должны проявить сочувствие и солидарность", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, собранные средства направят на предоставление жилья, медицинской помощи и питьевой воды. При необходимости ООН расширит действующие программы или создаст новые.

Добавим

Вторжение РФ: в ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины.