ООН: визнання талібів не є предметом зустрічі щодо Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В ОНН спростували чутки про те, що визнання талібів є предметом зустрічі щодо Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як зазначається, представник ООН наголосив, що скликане ООН засідання щодо Афганістану наступного місяця не буде зосереджене на можливому міжнародному визнанні адміністрації Талібану.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір провести закриту зустріч у Досі 1-2 травня разом зі спеціалістами по Афганістану з різних країн.
"Конференція в Досі 1 і 2 травня не зосереджена на визнанні [талібів - Ред.], і ми не хочемо, щоб з цього приводу виникла плутанина. Суть обговорення... полягає в тому, щоб досягти більш єдиного консенсусу щодо наявних проблем", — сказав заступник речника ООН Фархан Хак.
Доповнення
У грудні Генеральна Асамблея ООН, до складу якої входять 193 члени, вдруге відклала рішення про визнання адміністрації афганського Талібану.
Раніше цього місяця таліби почали вводити заборону на роботу афганських жінок в ООН після того, як більшість жінок припинили працювати в групах гуманітарної допомоги в грудні.
Після повалення підтримуваного Заходом уряду вони також посилили контроль над доступом жінок до громадського життя, зокрема заборонили жінкам вступати в університети та закрили більшість середніх шкіл для дівчат.