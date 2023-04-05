Таліби заборонили афганським жінкам працювати в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Організація Об'єднаних Націй «отримала звістку» від влади талібів, які забороняють афганським жінкам працювати у всесвітній організації в Афганістані, заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, пише УНН.
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Дюжаррік сказав, що це остання «тривожна тенденція», яка підриває здатність гуманітарних організацій працювати в Афганістані, де близько 23 мільйонів людей — більше половини населення країни — потребують допомоги.
Два джерела в ООН повідомили Reuters, що побоювання щодо дотримання заборони спонукали ООН попросити всіх співробітників не приходити в офіс протягом 48 годин.
«Ми все ще вивчаємо, як ця подія вплине на нашу діяльність у країні, і ми очікуємо, що завтра в Кабулі ми матимемо більше зустрічей із де-факто владою. Ми намагаємося досягти певної ясності», — сказав Дюжаррік.
Доповнення
Адміністрація талібів, яка захопила владу після виведення американських військ з Афганістану після 20 років війни, заявляє, що поважає права жінок відповідно до свого суворого тлумачення ісламського права.
Після повалення підтримуваного Заходом уряду в Кабулі таліби посилили контроль за доступом жінок до суспільного життя, у тому числі заборонили жінкам вступати до університетів і закрили більшість середніх шкіл для дівчаток.
У грудні влада Талібану припинила роботу більшості жінок-працівниць НУО. Спочатку обмеження не поширювалися на Організацію Об'єднаних Націй та деякі інші міжнародні організації.