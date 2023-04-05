Талибы запретили афганским женщинам работать в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Организация Объединенных Наций «получила известие» от властей талибов, которые запрещают афганским женщинам работать во всемирной организации в Афганистане, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, пишет УНН.
Детали
Дюжаррик сказал, что это последняя «тревожная тенденция», которая подрывает способность гуманитарных организаций работать в Афганистане, где около 23 миллионов человек — более половины населения страны — нуждаются в помощи.
Два источника в ООН сообщили Reuters, что опасения относительно соблюдения запрета побудили ООН попросить всех сотрудников не приходить в офис в течение 48 часов.
«Мы все еще изучаем, как это событие повлияет на нашу деятельность в стране, и мы ожидаем, что завтра в Кабуле у нас будет больше встреч с де-факто властями. Мы пытаемся достичь определенной ясности», — сказал Дюжаррик.
Дополнение
Администрация талибов, захватившая власть после вывода американских войск из Афганистана после 20 лет войны, заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своим строгим толкованием исламского права.
После свержения поддерживаемого Западом правительства в Кабуле талибы усилили контроль за доступом женщин к общественной жизни, в том числе запретили женщинам поступать в университеты и закрыли большинство средних школ для девочек.
В декабре власти Талибана прекратили работу большинства женщин-работниц НПО. Первоначально ограничения не распространялись на Организацию Объединенных Наций и некоторые другие международные организации.