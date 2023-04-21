ООН: признание талибов не является предметом встречи по Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ОНН опровергли слухи о том, что признание талибов является предметом встречи по Афганистану. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отмечается, представитель ООН подчеркнул, что созванное ООН заседание по Афганистану в следующем месяце не будет сосредоточено на возможном международном признании администрации Талибана.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести закрытую встречу в Дохе 1-2 мая вместе со специалистами по Афганистану из разных стран.
"Конференция в Дохе 1 и 2 мая не сосредоточена на признании [талибов - Ред.], и мы не хотим, чтобы по этому поводу возникла путаница. Суть обсуждения... заключается в том, чтобы достичь более единого консенсуса по имеющимся проблемам", — сказал заместитель спикера ООН Фархан Хак.
Дополнение
В декабре Генеральная Ассамблея ООН, в состав которой входят 193 члена, во второй раз отложила решение о признании администрации афганского Талибана.
Ранее в этом месяце талибы начали вводить запрет на работу афганских женщин в ООН после того, как большинство женщин прекратили работать в группах гуманитарной помощи в декабре.
После свержения поддерживаемого Западом правительства они также усилили контроль над доступом женщин к общественной жизни, в частности запретили женщинам поступать в университеты и закрыли большинство средних школ для девочек.