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ООН: мільйон гаїтян покинули домівки через "хвилю надзвичайної жорстокості"

ООН: мільйон гаїтян покинули домівки через "хвилю надзвичайної жорстокості"

Київ  •  УНН

 • 22168 перегляди

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Агентства ООН повідомляють про критичну ситуацію на Гаїті через бандитське насильство. За рік зафіксовано 5600 смертей та понад мільйон внутрішньо переміщених осіб.

На Гаїті бандитське насильство змусило мільйон людей покинути свої домівки і стало причиною 5600 смертей за один рік.

Передає УНН із посиланням на EFE та Le Monde.

Агентства ООН, неурядові організації та донори б’ють на сполох у зв’язку з "хвилею надзвичайної жорстокості" з кінця січня на Гаїті. Минулої доби сталов відомо про новий напад бандитської коаліції Vivre Ensemble (Living Together), який спричинив у Порт-о-Пренса, столиці Гаїті, загибель декількох людей (інцидент стався у районі Delmas 30).

Як зазначають ЗМІ, населення масово покидає території де продовжуються бандитські напади, - люди вирушають до таборів для переміщених осіб або інших територій, які ще не знаходяться під прямим контролем озброєних банд. 

У соціальних мережах поширюються відео та фото докази, на яких видно, як деякі люди перевозять трупи на тачках, а інші тікають із своїми речами на головах і дітьми за руки.

Цілі сім’ї були жорстоко знищені у своїх будинках, а інших, у тому числі дітей і немовлят, застрелили, коли вони намагалися втекти

- йдеться в заяві групи організацій, включаючи агентства ООН, оприлюдненій у понеділок.

"Ми глибоко стривожені та налякані неприйнятною та нелюдською інтенсивністю насильства, яке прокотилося по Гаїті, хвилею надзвичайної жорстокості, яка з кінця січня призвела до численних втрат людей і переміщення понад 10 000 людей", додала група.

Згідно з даними ООН, кількість людей, які були переміщені всередині Гаїті, через дії злочинних угрупованнь, за минулий рік зросла втричі.

Це рівно 1 041 000 людей, багато з яких неодноразово переміщувалися, які борються з посиленням гуманітарної кризи

– йдеться в заяві Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка була опублікована у вівторок, 14 січня.

Управління ООН з прав людини зафіксувало "щонайменше 5601" вбивство в країні минулого року.

Нагадаємо

На Гаїті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священик вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди, яких вбивали мачете.

Для боротьби з бандами на Гаїті прибули поліцейські з Центральної Америки05.01.25, 03:47 • 30835 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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