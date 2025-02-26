ООН: мільйон гаїтян покинули домівки через "хвилю надзвичайної жорстокості"

На Гаїті бандитське насильство змусило мільйон людей покинути свої домівки і стало причиною 5600 смертей за один рік.

Передає УНН із посиланням на EFE та Le Monde.

Агентства ООН, неурядові організації та донори б’ють на сполох у зв’язку з "хвилею надзвичайної жорстокості" з кінця січня на Гаїті. Минулої доби сталов відомо про новий напад бандитської коаліції Vivre Ensemble (Living Together), який спричинив у Порт-о-Пренса, столиці Гаїті, загибель декількох людей (інцидент стався у районі Delmas 30).

Як зазначають ЗМІ, населення масово покидає території де продовжуються бандитські напади, - люди вирушають до таборів для переміщених осіб або інших територій, які ще не знаходяться під прямим контролем озброєних банд.

У соціальних мережах поширюються відео та фото докази, на яких видно, як деякі люди перевозять трупи на тачках, а інші тікають із своїми речами на головах і дітьми за руки.

Цілі сім’ї були жорстоко знищені у своїх будинках, а інших, у тому числі дітей і немовлят, застрелили, коли вони намагалися втекти - йдеться в заяві групи організацій, включаючи агентства ООН, оприлюдненій у понеділок.

"Ми глибоко стривожені та налякані неприйнятною та нелюдською інтенсивністю насильства, яке прокотилося по Гаїті, хвилею надзвичайної жорстокості, яка з кінця січня призвела до численних втрат людей і переміщення понад 10 000 людей", додала група.

Згідно з даними ООН, кількість людей, які були переміщені всередині Гаїті, через дії злочинних угрупованнь, за минулий рік зросла втричі.

Це рівно 1 041 000 людей, багато з яких неодноразово переміщувалися, які борються з посиленням гуманітарної кризи – йдеться в заяві Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка була опублікована у вівторок, 14 січня.

Управління ООН з прав людини зафіксувало "щонайменше 5601" вбивство в країні минулого року.

Нагадаємо

На Гаїті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священик вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди, яких вбивали мачете.

Для боротьби з бандами на Гаїті прибули поліцейські з Центральної Америки