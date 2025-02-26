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ООН: миллион гаитян покинули дома из-за «волны чрезвычайной жестокости»

ООН: миллион гаитян покинули дома из-за «волны чрезвычайной жестокости»

Киев  •  УНН

 • 10122 просмотра

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Агентства ООН сообщают о критической ситуации на Гаити из-за бандитского насилия. За год зафиксировано 5600 смертей и более миллиона внутренне перемещенных лиц.

На Гаити бандитское насилие заставило миллион человек покинуть свои дома и стало причиной 5600 смертей за один год.

Передает УНН со ссылкой на EFE и Le Monde.

Агентства ООН, неправительственные организации и доноры бьют тревогу в связи с "волной чрезвычайной жестокости" с конца января на Гаити. За прошедшие сутки стало известно о новом нападении бандитской коалиции Vivre Ensemble (Living Together), которое повлекло в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, гибель нескольких человек (инцидент произошел в районе Delmas 30).

Как отмечают СМИ, население массово покидает территории где продолжаются бандитские нападения, - люди отправляются в лагеря для перемещенных лиц или другие территории, которые еще не находятся под прямым контролем вооруженных банд. 

В социальных сетях распространяются видео и фото доказательства, на которых видно, как некоторые люди перевозят трупы на тачках, а другие убегают со своими вещами на головах и детьми за руки.

Целые семьи были жестоко уничтожены в своих домах, а других, в том числе детей и младенцев, застрелили, когда они пытались сбежать

- говорится в заявлении группы организаций, включая агентства ООН, обнародованном в понедельник.

"Мы глубоко встревожены и напуганы неприемлемой и бесчеловечной интенсивностью насилия, которое прокатилось по Гаити, волной чрезвычайной жестокости, которая с конца января привела к многочисленным потерям людей и перемещению более 10 000 человек", добавила группа.

Согласно данным ООН, количество людей, которые были перемещены внутри Гаити, из-за действий преступных группировок, за прошлый год выросло втрое.

Это ровно 1 041 000 человек, многие из которых неоднократно перемещались, которые борются с усугублением гуманитарного кризиса

- говорится в заявлении Организации Объединенных Наций (ООН), которое было опубликовано во вторник, 14 января.

Управление ООН по правам человека зафиксировано "не менее 5601" убийство в стране в прошлом году.

Напомним,

На Гаити банда убила по меньшей мере 110 человек после того, как священник вуду обвинил местных жителей в колдовстве. Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди, которых убивали мачете.

Для борьбы с бандами на Гаити прибыли полицейские из Центральной Америки05.01.25, 03:47 • 30825 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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