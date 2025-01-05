Для борьбы с бандами на Гаити прибыли полицейские из Центральной Америки
Киев • УНН
Около 150 полицейских из Гватемалы и Сальвадора присоединились к миссии ООН на Гаити. Они будут помогать бороться с бандами, которые контролируют 85% территории столицы после убийства президента в 2021 году.
В Гаити в пятницу и субботу прибыло около 150 полицейских из стран Центральной Америки, чтобы помочь правительству бороться с бандами и восстановить порядок. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что прибывших - преимущественно из Гватемалы и Сальвадора - приветствовали в международном аэропорту представители власти Гаити и полицейской миссии, поддерживаемой ООН, которая уже несколько месяцев борется за восстановление порядка в этой стране.
У банд есть только два варианта: сложить оружие и предстать перед правосудием - или столкнуться с нами на поле боя, - заявил командующий миссии, представитель Кении Годфри Отунге. С привлечением сил Гватемалы и Сальвадора бандам негде будет спрятаться. Мы искореним их из их анклава,
В миссию ООН, которая пытается обуздать насилие, входит около 400 полицейских из Кении. Отрядить правоохранителей также пообещали Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бенин и Чад.
Скоординированные нападения банд на тюрьмы, полицейские участки и главный международный аэропорт усилились на Гаити после убийства в 2021 году президента Джовенеля Мойзе. На сегодня банды контролируют около 85% территории Порт-о-Пренса - столицы страны.
Напомним
На Гаити банда убила по меньшей мере 110 человек после того, как священник вуду обвинил местных жителей в колдовстве. Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди, которых убивали мачете.