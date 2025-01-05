Для борьбы с бандами на Гаити прибыли полицейские из Центральной Америки

В Гаити в пятницу и субботу прибыло около 150 полицейских из стран Центральной Америки, чтобы помочь правительству бороться с бандами и восстановить порядок. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прибывших - преимущественно из Гватемалы и Сальвадора - приветствовали в международном аэропорту представители власти Гаити и полицейской миссии, поддерживаемой ООН, которая уже несколько месяцев борется за восстановление порядка в этой стране.

У банд есть только два варианта: сложить оружие и предстать перед правосудием - или столкнуться с нами на поле боя, - заявил командующий миссии, представитель Кении Годфри Отунге. С привлечением сил Гватемалы и Сальвадора бандам негде будет спрятаться. Мы искореним их из их анклава,