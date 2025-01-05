Для боротьби з бандами на Гаїті прибули поліцейські з Центральної Америки
Київ • УНН
Близько 150 поліцейських з Гватемали та Сальвадору приєдналися до місії ООН на Гаїті. Вони допомагатимуть боротися з бандами, які контролюють 85% території столиці після вбивства президента у 2021 році.
До Гаїті у п’ятницю та суботу прибуло близько 150 поліцейських з країн Центральної Америки, аби допомогти уряду боротися з бандами та відновити порядок. Про це повідомляє АР, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що прибулих – переважно з Гватемали й Сальвадору – вітали в міжнародному аеропорту представники влади Гаїті та поліцейської місії, підтримуваної ООН, яка вже кілька місяців бореться за відновлення порядку в цій країні.
У банд є лише два варіанти: скласти зброю і постати перед правосуддям - або зіткнутися з нами на полі бою, - заявив командувач місії, представник Кенії Годфрі Отунге. З долученням сил Гватемали й Сальвадору бандам не буде де сховатися. Ми викорінимо їх з їхнього анклаву,
До місії ООН, яка намагається приборкати насильство, входить близько 400 поліцейських з Кенії. Відрядити правоохоронців також пообіцяли Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бенін і Чад.
Скоординовані напади банд на в'язниці, поліцейські відділки та головний міжнародний аеропорт посилилися на Гаїті після вбивства у 2021 році президента Джовенеля Мойзе. На сьогодні банди контролюють близько 85% території Порт-о-Пренса – столиці країни.
Нагадаємо
На Гаїті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священик вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди, яких вбивали мачете.