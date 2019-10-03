Онука очікує до 8 років ув'язнення через домашнє насильство над бабусею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Зухвалий онук вирішив владнати конфлікт із бабусею за допомогою кулаків. На парубка чекає кримінальна відповідальність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію у Донецькій області.
2 жовтня о пів на третю ночі до Центрального відділу поліції міста Маріуполя надійшло повідомлення про факт вчинення домашнього насильства.
За викликом на місце події одразу виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству "Поліна".
Жертвою конфлікту виявилася 79-річна жінка. Без зволікання на допомогу потерпілій, що мала явні ознаки тілесних ушкоджень, правоохоронці викликали швидку медичну допомогу.
Поліцейські з’ясували, що між жінкою та її онуком виник побутовий конфлікт, вирішувати який зухвалий парубок взявся за допомогою кулаків. Свідком події став син потерпілої, який і звернувся за допомогою до правоохоронців.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви відчуваєте, що в сім'ї ви піддаєтесь домашньому насиллю – телефонуйте до поліції, вони обов'язково відреагують. У жодному випадку не замовчуйте такі факти та не соромтеся про них розповідати.
Своєчасне повідомлення правоохоронців дасть змогу попередити страшні наслідки, яких, можливо, навіть не очікували.
Нагадаємо, в Україні від насильства найбільше страждають в сім’ї і на фронті.