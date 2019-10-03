Внука ожидает до 8 лет тюрьмы за домашнее насилие над бабушкой

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 28160 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 52115 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 62920 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 107589 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 164892 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 159961 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 214175 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201114 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 435235 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233326 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
52%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 41395 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 46528 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 43500 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 43043 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 26505 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 193055 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 178347 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 264796 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 435222 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 537297 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 107564 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 59828 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 57605 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 63904 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 94242 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Внука ожидает до 8 лет тюрьмы за домашнее насилие над бабушкой

Киев • УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Дерзкий внук решил уладить конфликт с бабушкой с помощью кулаков. На парня ждет уголовная ответственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию в Донецкой области.

Внука ожидает до 8 лет тюрьмы за домашнее насилие над бабушкой

2 октября в половине третьего ночи в Центральный отдел полиции города Мариуполя поступило сообщение о факте совершения домашнего насилия.

По вызову на место происшествия сразу выехала мобильная группа по противодействию домашнему насилию "Полина".

Жертвой конфликта оказалась 79-летняя женщина. Без промедления на помощь пострадавшей, которая имела явные признаки телесных повреждений, правоохранители вызвали скорую помощь.

Полицейские выяснили, что между женщиной и ее внуком возник бытовой конфликт, решать который дерзкий парень взялся за помощью кулаков. Свидетелем происшествия стал сын потерпевшей, который и обратился за помощью к правоохранителям.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полицейские обращаются к гражданам: если вы чувствуете, что в семье вы поддаетесь домашнем насилие - звоните в полицию, они обязательно отреагируют. Ни в коем случае замалчивайте такие факты и не стесняйтесь о них рассказывать.

Своевременное сообщение правоохранителей позволит предупредить страшные последствия, которые, возможно, даже не ожидали.

Напомним, в Украине от насилия больше всего страдают в семье и на фронте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10