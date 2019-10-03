Внука ожидает до 8 лет тюрьмы за домашнее насилие над бабушкой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Дерзкий внук решил уладить конфликт с бабушкой с помощью кулаков. На парня ждет уголовная ответственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию в Донецкой области.
2 октября в половине третьего ночи в Центральный отдел полиции города Мариуполя поступило сообщение о факте совершения домашнего насилия.
По вызову на место происшествия сразу выехала мобильная группа по противодействию домашнему насилию "Полина".
Жертвой конфликта оказалась 79-летняя женщина. Без промедления на помощь пострадавшей, которая имела явные признаки телесных повреждений, правоохранители вызвали скорую помощь.
Полицейские выяснили, что между женщиной и ее внуком возник бытовой конфликт, решать который дерзкий парень взялся за помощью кулаков. Свидетелем происшествия стал сын потерпевшей, который и обратился за помощью к правоохранителям.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Полицейские обращаются к гражданам: если вы чувствуете, что в семье вы поддаетесь домашнем насилие - звоните в полицию, они обязательно отреагируют. Ни в коем случае замалчивайте такие факты и не стесняйтесь о них рассказывать.
Своевременное сообщение правоохранителей позволит предупредить страшные последствия, которые, возможно, даже не ожидали.
Напомним, в Украине от насилия больше всего страдают в семье и на фронте.