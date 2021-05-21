Онколог назвав приховану небезпеку шашлику

Деталі

Вся справа у формальдегідах, які можуть стати причиною новоутворень в стравоході і шлунку, пояснив лікар.

"Таке м'ясо має вживатися як "делікатес", не на постійній основі. Коптильні речовини можуть провокувати онкологію, це канцерогени. Адже не тільки дим - це канцероген, але і термічно оброблені жири, які затримують в собі ті самі канцерогени", - повідомив Анкусько.

Готувати шашлик на відкритому вогні краще з птиці або риби, радить онколог.

"Якщо це буде судак, наприклад, або це буде курка - це менш небезпечно", - підкреслив він.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.