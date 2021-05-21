Онколог назвав приховану небезпеку шашлику
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Жирне м'ясо, приготоване на відкритому вогні, криє в собі небезпеку для здоров'я людини. Про це в коментарі УНН розповів онколог Микола Анкусько.
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Вся справа у формальдегідах, які можуть стати причиною новоутворень в стравоході і шлунку, пояснив лікар.
"Таке м'ясо має вживатися як "делікатес", не на постійній основі. Коптильні речовини можуть провокувати онкологію, це канцерогени. Адже не тільки дим - це канцероген, але і термічно оброблені жири, які затримують в собі ті самі канцерогени", - повідомив Анкусько.
Готувати шашлик на відкритому вогні краще з птиці або риби, радить онколог.
"Якщо це буде судак, наприклад, або це буде курка - це менш небезпечно", - підкреслив він.
Доповнення
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.