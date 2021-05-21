Онколог назвал скрытую опасность шашлыка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Жирное мясо, приготовленное на открытом огне, таит в себе опасность для здоровья человека. Об этом в комментарии УНН рассказал онколог Николай Анкусько.
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Все дело в формальдегидах, которые могут стать причиной новообразований в пищеводе и желудке, пояснил врач.
"Такое мясо должно употребляться как "деликатес", не на постоянной основе. Коптильные вещества могут провоцировать онкологию, это канцерогены. Ведь не только дым - это канцероген, но и термически обработанные жиры, которые задерживают в себе те же канцерогены", - сообщил Анкусько.
Готовить шашлык на открытом огне лучше из птицы или рыбы, советует онколог.
"Если это будет судак, например, или это будет курица - это менее опасно", - подчеркнул он.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний. Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.