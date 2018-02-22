Омелян розкрив деталі переговорів із Ryanair
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Учора, 21 лютого, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair, на якому прилетіли представники компанії для переговорів. Відповідну інформацію підтвердив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“Борт Ryanair прилітав в Україну для переговорів. Вони пройшли успішно. Компанія розпочне свої польоти восени 2018 року”, — сказав Омелян.
Водночас він зазначив, що українці будуть приємно здивовані новими маршрутами авіакомпанії.
Міністр інфраструктури додав, що польоти здійснюватимуться з двох аеропортів: “Львів” та “Бориспіль”, а “Гостомель” і “Жуляни” поки не розглядаються.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.