Омелян раскрыл детали переговоров с Ryanair

“Борт Ryanair прилетал в Украину для переговоров. Они прошли успешно. Компания начнет свои полеты осенью 2018 года”, - сказал Омелян.

В то же время он отметил, что украинцы будут приятно удивлены новыми маршрутами авиакомпании.

Министр инфраструктуры добавил, что полеты будут осуществляться из двух аэропортов: “Львов” и “Борисполь”, а “Гостомель” и “Жуляны” пока не рассматриваются.

Напомним, лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.