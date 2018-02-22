Омелян раскрыл детали переговоров с Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вчера, 21 февраля, в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair, на котором прилетели представители компании для переговоров. Соответствующую информацию подтвердил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
“Борт Ryanair прилетал в Украину для переговоров. Они прошли успешно. Компания начнет свои полеты осенью 2018 года”, - сказал Омелян.
В то же время он отметил, что украинцы будут приятно удивлены новыми маршрутами авиакомпании.
Министр инфраструктуры добавил, что полеты будут осуществляться из двух аэропортов: “Львов” и “Борисполь”, а “Гостомель” и “Жуляны” пока не рассматриваются.
Напомним, лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.