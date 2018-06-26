Омбудсмену РФ для візиту Одінцова треба отримати дозвіл суду і погодження МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

“Щоб потрапити до СІЗО, їй (Т.Москальковій — ред.) потрібне рішення апеляційного суду. Вона зараз його отримує. Також вона ще повинна отримати додатково погодження з Міністерством закордонних справ України. Бо вона, очевидно, буде з консулом. І без цього погодження вони не зможуть потрапити (до СІЗО)”, — сказав співрозмовник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лук’янівському СІЗО все приготували для зустрічі Москалькової та Одінцова

Наразі, за словами джерела, такі документи оформлюються.

Як повідомляв УНН, 26 червня Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.

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