Омбудсмену РФ для візиту Одінцова треба отримати дозвіл суду і погодження МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, обвинуваченого у держзраді. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Щоб потрапити до СІЗО, їй (Т.Москальковій — ред.) потрібне рішення апеляційного суду. Вона зараз його отримує. Також вона ще повинна отримати додатково погодження з Міністерством закордонних справ України. Бо вона, очевидно, буде з консулом. І без цього погодження вони не зможуть потрапити (до СІЗО)”, — сказав співрозмовник.
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Наразі, за словами джерела, такі документи оформлюються.
Як повідомляв УНН, 26 червня Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.