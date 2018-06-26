Омбудсмену РФ для визита Одинцова надо получить разрешение суда и согласование МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москалькова надо получить решение апелляционного суда, а также согласование Министерства иностранных дел для того, чтобы попасть на встречу к украинскому военному Максиму Одинцову, обвиняемому в госизмене. Об этом УНН сообщил информированный источник.
“Чтобы попасть в СИЗО, ей (Т.Москальковой — ред.) необходимо решение апелляционного суда. Она сейчас его получает. Также она еще должна получить дополнительно согласование с Министерством иностранных дел Украины. Потому что она, очевидно, будет с консулом. И без этого согласования они не смогут попасть (в СИЗО)”, — сказал собеседник.
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Сейчас, по словам источника, такие документы оформляются.
Как сообщал УНН, 26 июня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев.