Омбудсмени України і Росії прибули до колонії для зустрічі з Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Омбудсмени України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова прибули до колонії, де відбуває покарання український режисер Олег Сенцов, передає УНН.
“Приїхала у ВК „Білий ведмідь“ разом з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолієм Саком для зустрічі з Олегом Сенцовим”, — повідомила у своєму Instagram Т.Москалькова.
Український Омбудсмен Л.Денісова раніше в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила, що перебуває перед воротами колонії, де утримується О.Сенцов.
“Зараз перебуваю перед воротами колонії, де перебуває Олег Сенцов... Ми чекаємо... Я вже стукала в усі двері, сказала, що я тут, хочу побачитися з керівником закладу, щоб подати заяву (на відвідування — ред.)”, - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, 28 червня Л.Денісова знову вирушила у колонію до О.Сенцова.
Нагадаємо, 15 червня українського Омбудсмена не пустили у колонію, де утримують українського режисера Олега Сенцова.