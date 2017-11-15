Олімпійський чемпіон Де ла Хойя викликав на бій Макгрегора

"Я конкурентоспроможний, у мене все ще є порох. Я тренуюсь. Я швидкий і сильний як ніколи. Знаю, що мені під силу розправитися з Макгрегором за два раунди. Я повернуся заради цього бою. Мені потрібно два раунди. Він жорсткий ірландець, він король, але скажемо прямо: так в октагоні він мене знищить, однак я хочу битися з ним в рингу. Я тренуюся останні п'ять місяців", - зазначив мексиканець.

Відзначимо, що востаннє 44-річний боксерв виходив на ринг наприкінці 2008 року, коли достроково поступився Менні Пакьяо.

Зауважимо, що олімпійський чемпіон-1992 за кар'єру проводив бої із Бернардом Хопкінсом, Флойдом Мейвезером, Шейном Мозлі, Ріккардо Майоргою, Хуліо Сезаром Чавесом, Артуро Гатті та іншими.

Нагадаємо також, Макгрегор у дебютному протистоянні з боксу програв наприкінці зустрічі технічним нокаутом Флойду Мейвезеру.