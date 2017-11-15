Олимпийский чемпион Де ла Хойя вызвал на бой Макгрегора

"Я конкурентоспособен, у меня все еще есть порох. Я тренируюсь. Я быстрый и сильный как никогда. Знаю, что мне по силам расправиться с МакГрегором за два раунда. Я вернусь ради этого боя. Мне нужно два раунда. Он жесткий ирландец, он король, но скажем прямо: да в октагоне он меня уничтожит, но я хочу драться с ним в ринге. Я тренируюсь последние пять месяцев", - отметил мексиканец.

Отметим, что последний раз 44-летний боксер выходил на ринг в конце 2008 года, когда досрочно уступил Мэнни Пакьяо.

Заметим, что олимпийский чемпион-1992 за свою карьеру проводил бои с Бернардом Хопкинсом, Флойдом Мейвезером, Шейном Мозли, Риккардо Майоргой, Хулио Сезаром Чавесом, Артуро Гатти и другими.

Напомним также, Макгрегор в дебютном противостоянии по боксу проиграл в конце встречи техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.