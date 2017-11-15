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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22359 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 40436 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55479 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49863 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 93413 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100122 просмотра

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Олимпийский чемпион Де ла Хойя вызвал на бой Макгрегора

Олимпийский чемпион Де ла Хойя вызвал на бой Макгрегора

Киев  •  УНН

 • 9471 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-чемпион мира в шести весовых категориях мексиканец Оскар Де Ла Хойя продолжил подготовку к возвращению в большой бокс ради поединка с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором, информирует УНН со ссылкой на ESPN и Bleacherreport.

"Я конкурентоспособен, у меня все еще есть порох. Я тренируюсь. Я быстрый и сильный как никогда. Знаю, что мне по силам расправиться с МакГрегором за два раунда. Я вернусь ради этого боя. Мне нужно два раунда. Он жесткий ирландец, он король, но скажем прямо: да в октагоне он меня уничтожит, но я хочу драться с ним в ринге. Я тренируюсь последние пять месяцев", - отметил мексиканец.

Отметим, что последний раз 44-летний боксер выходил на ринг в конце 2008 года, когда досрочно уступил Мэнни Пакьяо.

Заметим, что олимпийский чемпион-1992 за свою карьеру проводил бои с Бернардом Хопкинсом, Флойдом Мейвезером, Шейном Мозли, Риккардо Майоргой, Хулио Сезаром Чавесом, Артуро Гатти и другими.

Напомним также, Макгрегор в дебютном противостоянии по боксу проиграл в конце встречи техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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