Олімпійський чемпіон з баскетболу Джеймс став одноклубником Михайлюка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Титулований баскетболіст Леброн Джеймс продовжить кар'єру в команді Західної конференції НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", передає УНН з посиланням на агентство Klutch Sports Group, яке представляє інтереси гравця.
33-річний американець підпише з клубом 4-річний контракт на 154 млн дол. Трикратний чемпіон НБА перейшов до складу “озерних” на правах вільного агенту.
У минулому регулярному чемпіонаті НБА Джеймс у формі “Клівленда” взяв участь в 82 поєдинках, набираючи в них 27,5 очок, 8,6 підбирання і 9,1 передачі в середньому. У плей-оф він зіграв в 22 матчах, та набирав у них по 34 очки, 9,1 підбирання, 9 передач, де його команда програла у фіналі “Голден Стейт”.
Легендарний екс-баскетболіст “Лейкерс” Кобі Брайант у Twitter привітав клуб з придбанням та привітав Джеймса з переходом до “Лос-Анджелеса”.
Не оминув увагою дану подію і футболіст “Лос-Анджелес Гелаксі” Златан Ібрагімович: “тепер в Лос-Анджелесі є Бог і Король”.
Нагадаємо, що одним із одноклубників 4-кратного MVP НБА стане українець Святослав Михайлюк.