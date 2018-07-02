Олимпийский чемпион по баскетболу Джеймс стал одноклубником Михайлюка

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79075 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111180 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139120 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175508 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155115 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130595 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186259 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Олимпийский чемпион по баскетболу Джеймс стал одноклубником Михайлюка

Олимпийский чемпион по баскетболу Джеймс стал одноклубником Михайлюка

Киев  •  УНН

 • 7116 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Титулованный баскетболист Леброн Джеймс продолжит карьеру в команде Западной конференции НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", передает УНН со ссылкой на агентство Klutch Sports Group, которое представляет интересы игрока.

33-летний американец подпишет с клубом 4-летний контракт на 154 млн долл. Трехкратный чемпион НБА перешел в состав "озерных" на правах свободного агента.

В прошлом регулярном чемпионате НБА Джеймс в форме "Кливленда" принял участие в 82 поединках, набирая в них 27,5 очков, 8,6 подбора и 9,1 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в 22 матчах, и набирал в них по 34 очка, 9,1 подбора, 9 передач, где его команда проиграла в финале "Голден Стэйт".

Легендарный экс-баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант в Twitter поздравил клуб с приобретением и поздравил Джеймса с переходом в "Лос-Анджелес".

Не обошел вниманием данное событие и футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович: "теперь в Лос-Анджелесе есть Бог и Король".

Напомним, что одним из одноклубников 4-кратного MVP НБА станет украинец Святослав Михайлюк.

Украинские Национальные Новости

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