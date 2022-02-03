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Олімпійські ігри-2022: обрали прапороносців збірної України

Олімпійські ігри-2022: обрали прапороносців збірної України

Київ • УНН

 • 50733 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Україна визначилася з прапороносцями на зимових Олімпійських іграх, які стартують 4 лютого у Пекіні. На урочистій церемонії відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть – олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

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“На урочистій церемонії відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть – олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова”, - інформує пресслужба НОК.

Деталі

Наголошується, що на попередніх Олімпійських іграх в Токіо вперше в історії прапор країни на урочистій церемонії відкриття несли разом відразу два спортсмени - чоловік і жінка, тому ця традиція буде продовжена і на XXIV зимових Олімпійських іграх, що 4 лютого стартують в Пекіні.

Такі нововведення пов’язані з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Зазначається, що Ігри в Пекіні-2022 стануть найзбалансованішими у гендерному плані в історії. У порівнянні з Пхьончханом-2018 відсоток жінок збільшився з 41 до 45. Це стало можливим завдяки появі нових дисциплін, які увійшли до програми змагань.

"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - прокоментував Олександр Абраменко.

"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - відзначає Олександра Назарова.

Додамо

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 дисциплінах. Очікується, що візьмуть участь близько 3000 спортсменів, а також тренери, офіційні особи, представники федерацій та ЗМІ.

2 лютого ​​у Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових іграх 2022.

Нагадаємо

6 грудня США заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

Згодом до дипломатичного бойкоту приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та ще кілька країн.

Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри, спортсменів це не стосується.

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