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Олимпийские игры-2022: выбрали знаменосцев сборной Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украина определилась со знаменосцами на зимних Олимпийских играх, которые стартуют 4 февраля в Пекине. На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести - олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Цитата

“На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести - олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова”, - информирует пресс-служба НОК.

Детали

Отмечается, что на предыдущих Олимпийских играх в Токио впервые в истории флаг страны на торжественной церемонии открытия несли вместе сразу два спортсмена - мужчина и женщина, эта традиция будет продолжена и на XXIV Олимпийских зимних играх, которые 4 февраля стартуют в Пекине.

Такие нововведения связаны с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Отмечается, что игры в Пекине-2022 станут самыми сбалансированными в гендерном плане в истории. В сравнении с Пхьончханом-2018 процент женщин увеличился с 41 до 45. Это стало возможным благодаря появлению новых дисциплин, которые вошли в программу соревнований.

"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", - прокомментировал Александр Абраменко.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютные соревнования такого уровня. И поэтому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - отмечает Александра Назарова.

Добавим

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах. Ожидается, что примут участие около 3000 спортсменов, а также тренеры, официальные лица, представители федераций и СМИ.

2 февраля в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня на зимних играх 2022.

Напомним

6 декабря США заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

Позже к дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Австралия, Канада и еще несколько стран.

Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры, спортсменов это не касается.

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