Олімпіада-2022: український дует кваліфікувався до довільної програми з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін кваліфікувалися у довільну програму Олімпійських ігор, увійшовши у топ-20 найкращих дуетів, передає УНН з посиланням на сайт Української федерації фігурного катання.
Деталі
Учні харківського тренера Галини Чурілової виступили з ритмічним танцем, прокат якого судді оцінили у 65,53 балів. Наші фігуристи отримали найвищі рівні за серію твіззлів та підтримку, але оцінка решти елементів була невисокою. Сума за техніку склала 35,44, а за компоненти – 30,09 балів.
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"Вважаємо, що сьогодні виклалися на всі 100 відсотків. Ми показали наш максимум. Для нас це вже другі Ігри, але й зараз ми їхали, не зовсім розуміючи всю ситуацію через ковідні умови. Однак дуже раді, що вдалося виступити в командних змаганнях. Двічі представляти рідну країну на Олімпійських іграх - це дуже великий досвід та гордість. Також це прекрасний показник, що рівень фігурного катання в Україні зростає", - повідомили українські фігуристи.
Доповнення
З довільним танцем дуети виступлять 14 лютого.