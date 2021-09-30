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Олімпіада-2020: ратифіковано кілька світових рекордів, встановлених у Токіо

Київ • УНН

 • 18264 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Всесвітня легка атлетика ратифікувала світові рекорди Юлімар Рохас, Карстена Варгольма й Сідні МакЛафлін, які ті встановили на Олімпійських іграх у Токіо, пише УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Так, йдеться про легкоатлетичні рекорди:

  • світовий рекорд з потрійного стрибка, жінки: 15.67 м, Юлімар Рохас (Венесуела) – Токіо, 1 серпня 2021
  • світовий рекорд з бігу на 400 метрів з бар’єрами, чоловіки: 45.94 с, Карстен Варгольм (Новрвегія) – 3 серпня 2021
  • світовий рекорд з бігу на 400 метрів з бар’єрами, жінки: 51.64 с, Сідні МакЛафлін (США) – Токіо, 4 серпня 2021

Додамо

Олімпійські ігри пройшли з 23 липня по 8 серпня. Через пандемії коронавірусу змагання були перенесені з 2020 на 2021 рік. Організатори вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників, а місцевих глядачів не допустили на олімпійські заходи в шести японських префектурах, включаючи Токіо.

Збірна України потрапила до числа 20-и найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним “золотом”, 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

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