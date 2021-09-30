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Олимпиада-2020: ратифицировано ряд мировых рекордов, установленных в Токио

Киев  •  УНН

 • 18244 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Всемирная легкая атлетика ратифицировала мировые рекорды Юлимар Рохас, Карстена Варгольма и Сидни МакЛафлин, которые те установили на Олимпийских играх в Токио, пишет УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Так, речь идет о легкоатлетических рекордах:

  • мировой рекорд в тройном прыжке, женщины: 15.67 м, Юлимар Рохас (Венесуэла) - Токио, 1 августа 2021
  • мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, мужчины: 45.94 сек, Карстен Варгольм (Новрвегия) - 3 августа 2021
  • мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, женщины: 51.64 сек, Сидни МакЛафлин (США) - Токио, 4 августа 2021

Добавим

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с 2020-го на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним "золотом", 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. В медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

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