Олімпіада-2016: розклад змагань на 8 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українські олімпійці у понеділок, 8 серпня, продовжать участь у низці змагань у рамках Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
О 15:00 шаблістки розпочнуть індивідуальні змагання.
О 15:00 чоловіки змагатимуться зі стрільби з пневматичної гвинтівки.
О 16:00 пройдуть змагання з настільного тенісу.
О 16:45 змагатимуться тенісисти.
О 18:05 розпочнуться змагання з вітрильного спорту.
О 18:30 боротимуться за нагороди важкоатлетки (58 кг).
О 18:45 змагатимуться боксери (75 кг).
О 19:10 стартують змагання з веслувального слалом К1 серед жінок.
О 21:00 розпочинаються особисті змагання зі стрільби з лука серед чоловіків і жінок.
О 22:00 пройде фінал командних змагань зі спортивної гімнастики серед чоловіків.
О 22:00 чоловіки змагатимуться у синхронних стрибках у воду з вишки.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2016 проходять у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.
Чотирнадцять комплектів нагород будуть розіграні на Олімпіаді 8 серпня.