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15 марта, 19:03 • 116331 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170154 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140169 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132447 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114013 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106171 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101953 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Олимпиада-2016: расписание соревнований на 8 августа

Олимпиада-2016: расписание соревнований на 8 августа

Киев • УНН

 • 11349 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские олимпийцы в понедельник, 8 августа, продолжат участие в ряде соревнований в рамках Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

В 15:00 саблистки начнут индивидуальные соревнования.

В 15:00 мужчины будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.

В 16:00 пройдут соревнования по настольному теннису.

В 16:45 будут соревноваться теннисисты.

В 18:05 начнутся соревнования по парусному спорту.

В 18:30 будут бороться за награды тяжелоатлетки (58 кг).

В 18:45 будут соревноваться боксеры (75 кг).

В 19:10 стартуют соревнования по гребному слалому К1 среди женщин.

В 21:00 начинаются личные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин и женщин.

В 22:00 пройдет финал командных соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин.

В 22:00 мужчины будут соревноваться в синхронных прыжках в воду с вышки.

Напомним, Олимпийские игры-2016 проходят в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

Четырнадцать комплектов наград будут разыграны на Олимпиаде 8 августа.

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