Олимпиада-2016: расписание соревнований на 8 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские олимпийцы в понедельник, 8 августа, продолжат участие в ряде соревнований в рамках Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
В 15:00 саблистки начнут индивидуальные соревнования.
В 15:00 мужчины будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.
В 16:00 пройдут соревнования по настольному теннису.
В 16:45 будут соревноваться теннисисты.
В 18:05 начнутся соревнования по парусному спорту.
В 18:30 будут бороться за награды тяжелоатлетки (58 кг).
В 18:45 будут соревноваться боксеры (75 кг).
В 19:10 стартуют соревнования по гребному слалому К1 среди женщин.
В 21:00 начинаются личные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин и женщин.
В 22:00 пройдет финал командных соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин.
В 22:00 мужчины будут соревноваться в синхронных прыжках в воду с вышки.
Напомним, Олимпийские игры-2016 проходят в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.
Четырнадцать комплектов наград будут разыграны на Олимпиаде 8 августа.