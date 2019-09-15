"Олександрія" завоювала четверту звитягу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Матч сьомого туру чемпіонату УПЛ сезону 2019/2020 ФК "Олександрія" – СК "Дніпро-1" завершився на користь господарів стадіону "Ніка", повідомляє УНН.
Матч розпочався з атак господарів поля, і вже на третій хвилині Денис Безбородько наважився на удар з-за меж штрафного майданчика гостей. Удар був непідготовленим, і м’яч пролетів значно вище воріт. А вже в наступному епізоді Денис Безбородько міг відзначитися після гострої передачі у виконанні Валерія Лучкевича у воротарський майданчик гостей.
Сценарій гри у другому таймі не змінився. Олександрійці великими силами йшли вперед і шукали щастя біля воріт суперників, а дніпровці відчайдушно грали у захисті.
Зусилля олександрійців нарешті увінчалися успіхом на 51 хвилині. Після передачі з правого флангу захисник гостей необачно скинув м’яч прямо на ногу Олексію Довгому, й той не роздумуючи послав його в сітку воріт – 1:0.
На 76 хвилині олександрійці були близькими, щоби збільшити рахунок. Прекрасний шанс отримав Євген Банада. Але його удар заблокував захисник "Дніпра-1". А за кілька секунд відзначається Артем Сітало. На замаху він прибирав захисника дніпровців, і потужно пробив кіпера гостей Валерія Юрчука - 2:0.
Варто зауважити, що "Олександрія" піднялася на друге місце, здобувши 12 очок (4 виграші та 3 поразки). "Дніпро-1" залишився на 6 місці із 8 балами.