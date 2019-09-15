"Александрия" завоевала четвертую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Матч седьмого тура чемпионата УПЛ сезона 2019/2020 ФК "Александрия" - СК "Днепр-1" завершился в пользу хозяев стадиона "Ника", сообщает УНН.
Матч начался с атак хозяев поля, и уже на третьей минуте Денис Безбородко решился на удар из-за пределов штрафной гостей. Удар был неподготовленным, и мяч пролетел значительно выше ворот. А уже в следующем эпизоде Денис Безбородко мог отличиться после острой передачи в исполнении Валерия Лучкевича во вратарскую гостей.
Сценарий игры во втором тайме не изменился. Александрийцы большими силами шли вперед и искали счастья у ворот соперников, а днепровцы отчаянно играли в защите.
Усилия александрийцев наконец увенчались успехом на 51 минуте. После передачи с правого фланга защитник гостей опрометчиво скинул мяч прямо на ногу Алексею Довгому, и тот не раздумывая послал его в сетку ворот - 1:0.
На 76 минуте александрийцы были близки, чтобы увеличить счет. Прекрасный шанс получил Евгений Банада. Но его удар заблокировал защитник "Днепра-1". А через несколько секунд отмечается Артем Ситало. На замахе он убирал защитника днепровцев, и мощно пробил кипера гостей Валерия Юрчука - 2:0.
Стоит заметить, что "Александрия" поднялась на второе место, получив 12 очков (4 выигрыше и 3 поражения). "Днепр-1" остался на 6 месте с 8 баллами.