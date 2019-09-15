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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111117 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102967 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110047 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119550 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148631 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Александрия" завоевала четвертую победу в сезоне УПЛ

"Александрия" завоевала четвертую победу в сезоне УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Матч седьмого тура чемпионата УПЛ сезона 2019/2020 ФК "Александрия" - СК "Днепр-1" завершился в пользу хозяев стадиона "Ника", сообщает УНН.

Матч начался с атак хозяев поля, и уже на третьей минуте Денис Безбородко решился на удар из-за пределов штрафной гостей. Удар был неподготовленным, и мяч пролетел значительно выше ворот. А уже в следующем эпизоде Денис Безбородко мог отличиться после острой передачи в исполнении Валерия Лучкевича во вратарскую гостей.

Сценарий игры во втором тайме не изменился. Александрийцы большими силами шли вперед и искали счастья у ворот соперников, а днепровцы отчаянно играли в защите.

Усилия александрийцев наконец увенчались успехом на 51 минуте. После передачи с правого фланга защитник гостей опрометчиво скинул мяч прямо на ногу Алексею Довгому, и тот не раздумывая послал его в сетку ворот - 1:0.

На 76 минуте александрийцы были близки, чтобы увеличить счет. Прекрасный шанс получил Евгений Банада. Но его удар заблокировал защитник "Днепра-1". А через несколько секунд отмечается Артем Ситало. На замахе он убирал защитника днепровцев, и мощно пробил кипера гостей Валерия Юрчука - 2:0.

Стоит заметить, что "Александрия" поднялась на второе место, получив 12 очков (4 выигрыше и 3 поражения). "Днепр-1" остался на 6 месте с 8 баллами.

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