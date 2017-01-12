"Олександрія" оголосила суперників на зборі в Туреччині

Вже 15-го січня команда відправиться до Туреччини де і проведе свій перший навчально-тренувальний збір. На цей період заплановані чотири спаринги. Суперниками "Олександрії" на першому зборі будуть: "Алтай" (Семей, Казахстан - матч відбудеться 19 січня), "Славія" (Софія, Болгарія - 22), "Газ Метан" (Медіаш, Румунія 25), "Зоря" (Бєльці, Молдова 27).

Зазначається, що головною метою збору стане приділення уваги фізичній підготовці гравців.

Додамо, що найімовірніше з командою до Туреччини полетить Терентій Луцевич, який минулого року захищав кольори команди "Торпедо-БелАЗ" (Жодіно, Білорусь).

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі.