"Александрия" объявила соперников на сборе в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На стадионе "Ника", который имеет искусственное покрытие, ФК "Александрия" начал подготовку ко второй части 26-го чемпионата Украины Лига Пари-Матч, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Александрии".
Уже 15-го января команда отправится в Турцию, где и проведет свой первый учебно-тренировочный сбор. На этот период запланированы четыре спарринга. Соперниками "Александрии" на первом сборе будут: "Алтай" (Семей, Казахстан - матч состоится 19 января), "Славия" (София, Болгария - 22), "Газ Метан" (Медиаш, Румыния 25), "Заря" (Бельцы, Молдова 27).
Отмечается, что главной целью сбора станет уделение внимания физической подготовке игроков.
Добавим, что скорее всего с командой в Турцию полетит Терентий Луцевич, который в прошлом году защищал цвета команды "Торпедо-БелАЗ" (Жодино, Беларусь).
Как сообщал УНН, ФК "Зирка" проведет тренировочный сбор на Кипре.