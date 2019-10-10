Олег Сенцов відвідав гала-прем'єру фільму “Захар Беркут”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов відвідав у Києві гала-прем’єру фільму “Захар Беркут”. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Український режисер оприлюднив на своїй сторінці дві світлини із кінотеатру із приписом "на прем'єрі всеукраїнського історичного блокбастера "Захар Беркут". На світлинах Сенцов стоїть, зокрема, в оточені свого друга Євгена Черникова та актора Олега Карпенко. Примітно, що на другій світлині Сенцов стоїть поруч з Святославом Вакарчуком.
Нагадаємо, 8 жовтня компанія "Kinorob" представила Держкіно завершену виробництвом історичну драму Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут".
У широкий прокат фільм вийде сьогодні, 10 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”.