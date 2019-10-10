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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12569 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Олег Сенцов відвідав гала-прем'єру фільму “Захар Беркут”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов відвідав у Києві гала-прем’єру фільму “Захар Беркут”. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Олег Сенцов відвідав гала-прем'єру фільму “Захар Беркут”

Український режисер оприлюднив на своїй сторінці дві світлини із кінотеатру із приписом "на прем'єрі всеукраїнського історичного блокбастера "Захар Беркут". На світлинах Сенцов стоїть, зокрема, в оточені свого друга Євгена Черникова та актора Олега Карпенко. Примітно, що на другій світлині Сенцов стоїть поруч з Святославом Вакарчуком.

Нагадаємо, 8 жовтня компанія "Kinorob" представила Держкіно завершену виробництвом історичну драму Ахтема Сеїтаблаєва "Захар Беркут". 

У широкий прокат фільм вийде сьогодні, 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”.

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