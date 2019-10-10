Олег Сенцов посетил гала-премьеру фильма "Захар Беркут"

Украинский режиссер обнародовал на своей странице две фотографии из кинотеатра с текстом “на премьере всеукраинского исторического блокбастера “Захар Беркут”. На фотографиях Сенцов стоит, в частности, в окружении своего друга Евгения Черникова и актера Олега Карпенко. Примечательно, что на другой фотографии Сенцов стоит рядом со Святославом Вакарчуком.

Напомним, 8 октября компания “Kinorob” представила Госкино завершенную производством историческую драму Ахтема Сеитаблаева “Захар Беркут”.

В широкий прокат фильм выйдет сегодня, 10 октября 2019 года.

Напомним, украинский фильм “Домой” попал в лонг-лист премии “Оскар”.