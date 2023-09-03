Олаф Шольц впав під час пробіжки і травмувався
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц травмувався під час пробіжки, адже впав та отримав синці і забої. Про це пише Frankfurter Rundschau, передає УНН.
Цитата
«Канцлер потрапив у спортивний нещасний випадок у суботу, він почувається не дуже добре, і, на жаль, усі заходи мають бути скасовані, включаючи його візит до Герінгена», — каже представник канцлера.
Попередньо відомо, що Шольц впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав українців з Днем Незалежності України. Він заявив, що Німеччина захоплюється українською мужністю і силою нашого народу.