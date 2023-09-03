Олаф Шольц впав під час пробіжки і травмувався

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«Канцлер потрапив у спортивний нещасний випадок у суботу, він почувається не дуже добре, і, на жаль, усі заходи мають бути скасовані, включаючи його візит до Герінгена», — каже представник канцлера.

Попередньо відомо, що Шольц впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав українців з Днем Незалежності України. Він заявив, що Німеччина захоплюється українською мужністю і силою нашого народу.