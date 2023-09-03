Олаф Шольц упал во время пробежки и травмировался
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц травмировался во время пробежки, ведь упал и получил синяки и ушибы. Об этом пишет Frankfurter Rundschau, передает УНН.
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«Канцлер попал в спортивный несчастный случай в субботу, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия должны быть отменены, включая его визит к Герингену», — говорит представитель канцлера.
Предварительно известно, что Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. Он заявил, что Германия восхищается украинским мужеством и силой нашего народа.